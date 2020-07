Sì da Città Metro per la ciclopedonale di Torre Flavia da Cerveteri a Ladispoli - Terzo Binario News

In arrivo 100mila euro dopo un emendamento presentato da Ascani e Pascucci

Cerveteri e Ladispoli protagoniste assolute oggi a Palazzo Valentini durante l’approvazione del Bilancio Previsionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

È stato infatti approvato un emendamento di 100mila euro presentato dai Consiglieri Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, e Federico Ascani, Consigliere comunale di Ladispoli, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi attraverso la Palude di Torre Flavia i Comuni di Cerveteri e Ladispoli. All’emendamento, su richiesta degli stessi Pascucci e Ascani, ha fatto seguito uno specifico Ordine del Giorno sull’argomento approvato all’unanimità dei presenti.

“Nonostante il nostro ruolo di opposizione, con un importante lavoro di squadra e reciproca collaborazione abbiamo ottenuto uno stanziamento di risorse davvero importante per lo sviluppo del nostro territorio – dichiarano Pascucci e Ascani – la realizzazione di quest’opera, già esistente nella parte del Comune di Ladispoli e in fase di costruzione a Campo di Mare nell’ambito del restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi, rappresenta un’importante opportunità di sviluppo, soprattutto da un punto di vista turistico. Diventerà dunque un’attrazione ancor maggiore per tutti coloro che vogliono godere a pieno della bellezza di un angolo naturalistico unico al mondo come quello del Monumento Naturale di Torre Flavia”.

“Si tratta di un patrimonio dal valore inestimabile per il nostro territorio – dichiarano i due Consiglieri Metropolitani – è evidente che la cifra di 100mila euro che siamo riusciti a far stanziare a bilancio non sarà sufficiente a finanziare l’opera nella sua interezza, ma come sempre fatto, continueremo a portare in ogni sede opportuna le istanze di questa realtà unica al mondo, per trovare le risorse per continuare a tutelarla, valorizzarla e promuoverla”.

Traguardi fondamentali sono stati raggiunti anche su altri settori nevralgici di Cerveteri e Ladispoli. Pascucci, anche Presidente della Commissione Bilancio, e Ascani, Capogruppo del Gruppo Le Città della Metropoli hanno infatti ottenuto lo stanziamento di fondi per la viabilità lungo la Via Doganale a Valcanneto e la Via Furbara Sasso e per l’edilizia scolastica degli Istituti Superiori Enrico Mattei di Cerveteri e Di Vittorio e Sandro Pertini di Ladispoli.