Convegno “80 anni di diritti delle donne: tra conquiste e nuove sfide” del Gruppo Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

A ottant’anni dalla Costituzione e dalle prime grandi conquiste in materia di cittadinanza e partecipazione femminile, l’UDI (Unione Donne in Italia) Gruppo Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli, in collaborazione con Upter Ladispoli, organizza il convegno “80 anni di diritti delle donne: tra conquiste e nuove sfide”, in programma venerdì 19 giugno dalle 16.30 presso il Centro Arte e Cultura di Ladispoli (via Settevene Palo Nord, 21).

Il convegno vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto sul percorso compiuto e sulle questioni ancora aperte. Attraverso il contributo di esperte e realtà del territorio, saranno affrontati temi centrali per l’attualità: la lotta alla violenza di genere, cosa pensano le giovani generazioni, le condizioni e i diritti delle donne migranti, nonché l’accesso alla salute e al benessere. Un’occasione per valorizzare i risultati raggiunti, analizzare le criticità esistenti e promuovere nuove strategie per una società più equa, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte le donne. Interverranno: Ileana Alese Cigliano (Centro Anti Violenza Le Farfalle Cerveteri), Mara Ghidorzi, Gender Expert e direzione scientifica La Libellula, Paola Capparucci, Gruppo Salute Donna S.I.M.M. (Società Italiana Medicina delle Migrazioni), esponenti del Gruppo UDI Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli.

La partecipazione è aperta a tutte e tutti.

Gruppo UDI Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli.