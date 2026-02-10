Comitato Ficoncella Libera, raccolta di adesioni • Terzo Binario News

Il comitato Ficoncella libera, viste le tante richieste di informazioni di firma pervenute ai consiglieri, comunica di avere aperto le iscrizioni al comitato per i cittadini e utenti dei bagni in qualità di sostenitori dopo aver letto e condiviso lo statuto e di avere la convinzione che il sito dei bagni della Ficoncella sia bene demaniale sottoposto a vincoli e quindi non inseribile nei beni alienabili.

La Ficoncella è un bene inalienabile quindi libero da speculazioni economiche, da valorizzazioni e da affidamenti a privati; deve essere liberamente frequentabile da chiunque voglia godere delle proprietà terapeutiche, dell’aria buona che si respira in collina e infine di godere del meraviglioso panorama riguardante l’arcipelago toscano.

La Ficoncella è bella così, isola felice libera dal condizionamento speculare, ha bisogno soltanto di piccoli accorgimenti migliorativi di servizi e non certo di valorizzazione; il comune dovrebbe fare tesoro di questa naturalità del sito invidiato da tanti comuni limitrofi.

la iscrizione al comitato in qualità di sostenitori è completamente gratuito e si effettua su moduli a disposizione dei consiglieri, fornendo le proprie generalità supportate da un documento di riconoscimento.

per informazioni e/o firma:

stefania meniconi tel.320 796 2456

flavio zeppa tel. 388 656 5936

gianluca celi tel. 328 615 6512

angelo volo tel. 331 362 7013

younes mikdam tel. 347 847 9969 presso palestra royalgim viale g.baccelli 204