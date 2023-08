Fl5, è odissea quotidiana fra sovraffollamento e rallentamenti da maltempo • Terzo Binario News

In questi giorni attenzione a qualche variazione di orario

Fra il maltempo che ha danneggiato la Fl5 provocando ritardi e l’ondata di croceristi di fine agosto proveniente dal porto di Civitavecchia, sono stati giorni difficili per il rientro al lavoro dei pendolari, che devono anche adeguarsi a qualche piccola variazione di orario.

Un periodo nero per il traffico su ferro, in particolare per i viaggiatori quotidiani. Il sovraffollamento è problema quotidiano, con il rientro di fine agosto è diventato ingestibile per via delle migliaia di turisti che si riversano sulla stazione di Civitavecchia e quindi sulla linea verso Roma Termini.

Non solo: le valigie voluminose degli stranieri, stipate fino sui sedili, impediscono ai passeggeri di sedersi, rendendo il viaggio simile a un’odissea. Poi ci sono casi come quello raccontato da questa pendolare: «Una volta ho perso il treno perché i croceristi di ritorno dalla Capitale sono scesi in massa dal treno. Non si muovevano dal binario, di fatto bloccando le porte. Il treno è partito e io non sono riuscita a trovare un varco per salire. Ho dovuto aspettare due ore per prendere il successivo». Più severo un altro pendolare:

«Si vedono scene tipiche dell’India, quando ogni treno viene preso d’assalto da masse incontrollabili, con gente seduta sul tetto. I cittadini dovrebbero scendere in piazza a bloccare tutti i convogli – anche per una settimana, se servisse – per costringere politici e dirigenti di Trenitalia a trovare in tempi brevissimi una soluzione ai problemi annosi. Invece, a parte promesse vuote, il nulla. Ma i cittadini continuano a tacere e subire». A questo va aggiunto che il maltempo spesso mette fuori uso la stazione di Maccarese, con conseguenti rallentamenti con velocità massima di 30 km/h. E questo ha generato ritardi importanti sulla Fl5.

In questi giorni poi va tenuto d’occhio l’orario della Fl5 per via di alcune variazioni. È tornato in servizio il Roma Termini–Civitavecchia delle 17:27, oltre al Civitavecchia–Roma Termini delle 4:30 e il Roma Termini–Civitavecchia delle 20:27. Da lunedì 4 settembre i treni 12578 e 12581, prolungati straordinariamente su Civitavecchia, torneranno ad avere origine e destinazione a Ladispoli-Cerveteri; sabato sarà l’ultimo giorno di servizio del Roma Termini–Grosseto delle 8:12 e del Grosseto–Roma Termini che parte da Civitavecchia alle 12.43. Al posto di questi convogli il sabato torneranno in servizio i corrispettivi con origine/destinazione Civitavecchia; domenica 3 sarà l’ultimo giorno delle tre coppie di treni straordinari festivi tra Roma e Civitavecchia.