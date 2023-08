"Topi dall'ex Alberghiero": la paura di un cittadino di via Ancona a Ladispoli • Terzo Binario News

L’ex Alberghiero di via Ancona dovrebbe diventare un palazzo di edilizia residenziale. Nel frattempo gli unici inquilini che ci vivono sono i topi che entrano nei condomini circostanti per cercare cibo.

Annunciato ad aprile, con una bella dose di enfasi, l’arrivo di un finanziamento per la riqualificazione (QUI), da allora è rimasto tutto inalterato, come racconta questo abitante della via terrorizzato dopo che un roditore gli è entrato in casa.

“L’Amministrazione comunale sta mostrando una certa distrazione sull’edificio abbandonato di via Ancona, ex Alberghiero.



Oltre allo stato fatiscente dell’edificio, l’ingresso è infestato da piante e cespugli che favoriscono il proliferare dei topi.

Non una volta ho sentito i condomini lamentarsi a tale proposito.

È uno stato fatiscente che Ladispoli e i suoi residenti non meritano e che inaspriscono i sentimenti nei confronti delle persone che vengono da fuori durante l’estate.

Non ho passato una bella estate sinceramente.

Ho dovuto piazzare 6 trappole per topi. Sono fatte con doghe di legno, colla per topi ed esca (cioccolata o biscotto o formaggio).

Non ho il coraggio di alzare le serrande del balcone che versa nella parte antistante abbandonata. Ma la cosa più incredibile: il topo è salito dalle scale condominiali ed è entrato mentre ho aperto la porta per andare a fare la differenziata ogni sera.

Sono collocate in modo strategico nei punti dove possono passare sotto la porta, sotto la serranda della porta finestra e dove possono trovare cibo”.

