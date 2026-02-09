Aggrediti due agenti di Roma Capitale a Torpignattara e sulla Togliatti • Terzo Binario News

Sono due gli episodi, avvenuti a poche ore di distanza, in cui due cittadini sono stati denunciati per aver reagito con violenza contro gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nelle attività finalizzate a garantire la sicurezza stradale e a far rispettare le regole del codice della strada.

Una pattuglia del V Gruppo Prenestino stava svolgendo dei controlli nel quartiere di Tor Pignattara, quando, nel corso delle procedure di verbalizzazione del conducente, che aveva lasciato l’auto in sosta irregolare sull’attraversamento pedonale, l’uomo, italiano di 59 anni, ha prima aggredito verbalmente e insultato gli agenti , per poi rifiutarsi di fornire le proprie generalità, e tentare di allontanarsi, colpendo uno degli operanti con lo sportello dell’auto e provocando la caduta dell’altra collega. Nonostante le ferite riportate, gli agenti sono riusciti a bloccare il 59enne, che è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di declinare le generalità, oltre ad essere sanzionato ai sensi del codice della strada per la sosta irregolare.

Poche ore prima su viale Palmiro Togliatti, una pattuglia del V Gruppo Casilino aveva invece fermato un 19enne, neopatentato, mentre percorreva la corsia preferenziale con uno pneumatico lacerato. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione alcolica, dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro, iniziava ad inveire contro gli agenti, minacciandoli e insultandoli, per poi scagliarsi contro di loro mentre gli stessi cercavano di riportare il giovane alla calma.

Anche per il 19enne è scattata la denuncia per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico.

In entrambi gli episodi gli agenti, rimasti feriti, sono dovuti ricorrere alle cure mediche del caso.