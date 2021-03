Fiumicino, proposta mozione per dichiarare area della Foce del Tevere come un monumento naturale - Terzo Binario News

“Il nostro territorio e il Municipio X ospitano sul loro confine aree di grandissimo rilievo naturalistico: la foce del fiume Tevere, l’oasi Lipu Centro Habitat Mediterraneo e la Zona Speciale di Conservazione di Isola Sacra. Si tratta di ecosistemi unici nel loro genere, che vedono durante tutto il corso dell’anno, la presenza di circa 200 importanti specie di uccelli, oltre che rare specie vegetali e animali. Un patrimonio davvero inestimabile che rischia di scomparire se non adeguatamente tutelato”. Lo dichiarano le consigliere e i consiglieri di maggioranza.

“È per questo che abbiamo votato in Consiglio comunale una mozione, a firma di tutti i gruppi di maggioranza e anche Lega, Movimento Cinque Stelle e Crescere insieme – proseguono -, in cui impegniamo Sindaco e Giunta a valutare la possibilità di realizzare un’area didattico/naturalistica che possa costituire un primo passo verso una maggiore integrazione tra territorio e fiume Tevere. Oltre che essere una nuova forma di attrazione turistica, ad esempio affiancandola con un’unica offerta alle aree archeologiche del territorio”.

“Si presterebbe anche a diventare un luogo capace di ospitare percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado – concludono -. Nella mozione, infine, abbiamo chiesto a Sindaco e Giunta di attivarsi con gli organi competenti per arrivare a dichiarare l’area monumento naturale”.