George Zaki, nel Consiglio di Fiumicino mozione per rilascio e cittadinanza onoraria - Terzo Binario News

“Oggi in Consiglio comunale, attraverso una mozione da noi presentata anche su sollecitazione dei Giovani Democratici, abbiamo espresso solidarietà e sostegno alla famiglia di Patrick George Zaki, il ricercatore e attivista 27enne accusato dal governo egiziano di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della Costituzione, che si trova in stato di detenzione preventiva dal 7 febbraio scorso. La nostra vicinanza va anche alle Università di Bologna e Granada, con cui Zaki collabora”. Lo dichiarano il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra e la consigliera Paola Magionesi.

“Da notizie di stampa – aggiungono – si è appreso che il ragazzo è stato torturato per ore e minacciato e rischia una condanna da 5 anni sino all’ergastolo. Come molti altri attivisti, ricercatori, avvocati ed esponenti di organizzazioni per i diritti umani prima di lui le accuse del Governo egiziano contro Zaki sono pesanti e ingiustificate. Per questo nella mozione chiediamo anche a Sindaco e Giunta di collaborare con gli enti preposti affinché il Governo italiano chieda, in collaborazione con l’Unione europea, all’Egitto il suo immediato rilascio. Chiediamo, inoltre, visto il suo attivismo e la lotta per i diritti delle minoranze oppresse, dalla comunità LGBTQIA+ a quella cristiana cacciata dal Sinai, di conferire come atto simbolico a Patrick George Zaki la cittadinanza onoraria”.

“Ringraziamo i consiglieri del M5S per avere votato a favore della mozione” concludono Magionesi e Calcaterra.