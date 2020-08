Fiumicino destagionalizzata, attività turistiche per tutto l’anno - Terzo Binario News

Il vicesindaco Di Genesio Pagliuca: “Per primi nel Lazio abbiamo approvato il Piano urbanistico attuativo. Da questo ci aspettiamo un nuovo slancio economico”

Fiumicino è destagionalizzata e la conseguenza è che gli operatori potranno svolgere le loro attività turistiche e ricreative nel corso di tutto l’anno. Ad annunciarlo è il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, che parla della delibera di Giunta approvata qualche giorno fa, pertinente alle concessioni demaniali marittime.

“Grazie al fatto che il nostro Comune è stato il primo del Lazio ad aver approvato il Pua (Piano urbanistico attuativo, ndr), con le nuove disposizioni regionali, compresa questa – spiega Di Genesio Pagliuca – gli operatori balneari potranno prolungare la loro attività per tutto il corso dell’anno, oltre che nella stagione estiva. Si tratta di una grande innovazione, che dà un forte slancio e un impulso economico a queste attività in un periodo di grosse difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso”.

“Invito dunque gli interessati a fare subito richiesta, secondo le modalità indicate sul sito del Comune, affinché sia data agli uffici la possibilità di evadere in tempi rapidi le istruttorie – conclude il vicesindaco – e così permettere agli stessi di poter lavorare tutto l’anno”.