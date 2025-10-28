“Finte e dribbling”: alla Rim Sport Cerveteri in arrivo una domenica di calcio speciale con la LanciaGab Soccer Coach • Terzo Binario News

Primo appuntamento speciale con le masterclass domenicali organizzate dalla LanciaGab Soccer Coach: a guidarle, Mister Gabriele Lancianese, tecnico qualificato Uefa B

Una domenica pomeriggio speciale quella organizzata dalla LanciaGab Soccer Coach al Campo della Rim Sport in via Graziosi n.7 a Cerveteri.

Domenica 16 novembre, dalle ore 15:30, “Allenamento speciale” dedicato a “Finte&Dribbling”, una seduta intensiva durante la quale Mister Gabriele Lancianese, tecnico qualificato Uefa B guiderà i ragazzi nel perfezionare le proprie tecniche calcistiche ed in particolar modo quelle legate a finte e dribbling.

Un allenamento specifico e mirato, dove i ragazzi impareranno nuove soluzioni tecniche, affineranno agilità e rapidità e si divertiranno con sfide stimolanti. Un percorso studiato per favorire la crescita tecnica e mentale di ogni giovane calciatore.

“Questi appuntamenti – spiega Gabriele – si affiancano agli allenamenti che si svolgono settimanalmente. Un allenamento studiato nei minimi dettagli che punta a far sì che il ragazzo dedichi del tempo maggiore a determinate tecniche. Così come per l’altro ciclo di ‘masterclass’ attualmente in corso, gli appuntamenti saranno cinque e dureranno per tutta la stagione sportiva: passeremo dal dribbling a lezioni di miglioramento in fase di tiro, di passaggio e stop del pallone, giocate alternative e più in generale a come gestire il pallone e il gioco nei momenti più difficili. Le iscrizioni giunte sino ad ora sono piuttosto soddisfacenti e spero anche in questa occasione, di ritrovare in campo davvero tanti ragazzi”

Il costo di partecipazione a questo appuntamento speciale è di 20euro, con una riduzione a 15euro per i già tesserati alla Rim Calcio. Per informazioni e iscrizioni, inviare un messaggio whatsapp al numero 3762678662

Per iscrizioni, usa anche il form: http://bit.ly/LanciaGabEventi