Addio a Gianni Petrocchi, dispiacere a Oriolo e Tolfa • Terzo Binario News

“Il Sindaco, l’Amministrazione tutta e i dipendenti del nostro Comune si stringono alla famiglia Petrocchi nel dolore della scomparsa del nostro Assessore Gianni, in carica dal 2016 dopo esperienze già avute anni prima sia a Tolfa sia a Oriolo.
Gianni è stato il punto di riferimento inesauribile e generoso nella ricostruzione del Gal Etruria Meridionale, diventandone Presidente nel 2023, fino a ottenere il nuovo finanziamento del nostro Piano di Sviluppo Locale.
Per la nostra comunità e per il nostro territorio è una perdita enorme.
Oggi è il momento del dolore e del silenzio.
Il saluto a Gianni sarà domani alle 14:30 presso la nostra Chiesa.
La famiglia ci comunica, per chi vorrà, oltre ai fiori, di sostenere l’AIRC.
Con rispetto, affetto e infinita gratitudine
Sit tibi terra levis”.
Comune di Oriolo Romano