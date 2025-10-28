Addio a Gianni Petrocchi, dispiacere a Oriolo e Tolfa • Terzo Binario News

“Il Sindaco, l’Amministrazione tutta e i dipendenti del nostro Comune si stringono alla famiglia Petrocchi nel dolore della scomparsa del nostro Assessore Gianni, in carica dal 2016 dopo esperienze già avute anni prima sia a Tolfa sia a Oriolo.

Gianni è stato il punto di riferimento inesauribile e generoso nella ricostruzione del Gal Etruria Meridionale, diventandone Presidente nel 2023, fino a ottenere il nuovo finanziamento del nostro Piano di Sviluppo Locale.

Per la nostra comunità e per il nostro territorio è una perdita enorme.

Oggi è il momento del dolore e del silenzio.

Il saluto a Gianni sarà domani alle 14:30 presso la nostra Chiesa.

La famiglia ci comunica, per chi vorrà, oltre ai fiori, di sostenere l’AIRC.

Con rispetto, affetto e infinita gratitudine

Sit tibi terra levis”.

Comune di Oriolo Romano