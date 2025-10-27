Cocaina nel reggiseno e 5mila euro nella borsetta: presa a Fidene Lady Spaccio • Terzo Binario News

Nascondeva dosi di cocaina nel reggiseno e circa 5.000,00 euro in contanti nella borsa: è finita in manette una donna residente nel quartiere Fidene, arrestata dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio.

Sono stati gli agenti delle Volenti ad intimare l’alt ad un’auto con a bordo la donna ed il suo compagno. L’evidente nervosismo di entrambi ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. Lì dove l’uomo è risultato privo di precedenti e non portava con sé alcuna sostanza illecita, la compagna, visibilmente agitata, si toccava ripetutamente la maglia all’altezza del petto.

La successiva perquisizione personale ha immediatamente restituito conferma agli agenti dei loro sospetti: all’interno del reggiseno, sono state trovate alcune dosi di sostanza stupefacente, mentre nella borsa la donna nascondeva circa 5.000,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, senza saperne giustificare la provenienza.

Il controllo è quindi proseguito presso le abitazioni della coppia. Nell’appartamento in uso alla donna, gli agenti hanno trovato altra cocaina nascosta in una scatola vicino all’ingresso, che la stessa ha indicato spontaneamente appena aperta la porta. Nell’abitazione dell’uomo, invece, sono stati rinvenuti soltanto contanti suddivisi in diverse banconote da 500 euro.

La donna è stata arrestata perché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stata associata in carcere.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagata deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.