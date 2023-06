Finanziata in Regione la legge per Etruria Meridionale • Terzo Binario News

Gli interventi di Michela Califano, Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci

“La Legge sull’Etruria Meridionale, sulla quale avevamo lavorato insieme ai colleghi Minnucci e Tidei, proponenti del testo, la scorsa legislatura, è stata finanziata.

Un risultato straordinario che garantirà a un territorio bellissimo, che comprende oltre 22 comuni che corrono da Fiumicino a Civitavecchia fino ai Monti della Tolfa e il Lago di Bracciano, importanti finanziamenti per il rilancio turistico, culturale, naturalistico, produttivo ed economico.

Un programma che promuoverà nuovi modelli di partnership pubblico/privata e di sviluppo capaci di attrarre investimenti e dare opportunità occupazionali,

Un piano ambizioso, costruito insieme ai territori, alle associazioni territoriali e ai comparti produttivi, che ci permetterà di creare percorsi enogastronomici che esaltino i prodotti tipici, migliorare l’offerta turistica attraverso il potenziamento infrastrutturale e viario, lo sblocco di importanti incentivi destinati alla crescita competitiva degli operatori pubblici e privati.

L’uso di nuove tecnologie per incrementare la fruizione dell’immenso patrimonio storico, artistico e archeologico. La valorizzazione di parchi, sic e zone di protezione speciali. La bonifica e il risanamento ambientale delle aree a rischio.

Sono felice che i primi 100 giorni del Presidente Rocca e della nuova maggioranza possano essere ricordati, nella maggior parte dei casi, come un continuo della nostra amministrazione: inaugurano nuovi reparti ospedalieri finanziati da noi, fanno conferenze stampa per presentare provvedimenti e stanziamenti non loro”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

Accolgo con particolare soddisfazione la decisione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore Roberta Angelilli, di destinare due milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023 per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dei Comuni dell’Etruria Meridionale”, dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

Un provvedimento che mi sta particolarmente a cuore, considerato che la proposta di legge sull’Etruria Meridionale mi ha visto prima firmataria insieme al collega Emiliano Minnucci nella scorsa legislatura, quando fu approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Arrivano ora le prime risorse per un nuovo modello di gestione del territorio, che vede coinvolti ben 22 Comuni, e che attraverso interventi mirati e partecipati consentirà la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle infrastrutture, la salvaguardia e il recupero di beni storico-archeologici e artistici e la conseguente crescita omogenea e sostenibile di questo meraviglioso territorio della nostra regione.

Mi auguro – conclude Marietta Tidei – che già dal prossimo anno si possano incrementare le risorse a disposizione, utilizzando fondi regionali ed europei, in modo da implementare gli interventi e rendere ancora più concreto questo fondamentale progetto di valorizzazione di una macro-area di grande suggestione ambientale e culturale, patrimonio di tutto il Lazio”.

Così Marietta Tidei.

“Con il finanziamento della Legge regionale per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale, la Giunta Regionale del Lazio ed in particolare l’assessore Roberta Angelilli, riconoscono il valore di una legge importantissima per la valorizzazione e per lo sviluppo economico e sociale di un quadrante strategico della nostra Regione. Oggi sono particolarmente soddisfatto perché la proposta di legge sull’Etruria Meridionale, a suo tempo approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, mi ha visto primo firmatario insieme alla collega Marietta Tidei”. Lo ha dichiarato l’ex Consigliere della Regine Lazio del PD, e primo firmatario della legge, Emiliano Minnucci.

“Ora l’importante e la speranza è che a sostegno della legge vengano messe risorse aggiuntive anche utilizzando fondi nazionali ed europei. Questa legge – aggiunge – coinvolge 22 Comuni e riguarda un territorio vastissimo, e ha inoltre il pregio di essere da stimolo al territorio, in primis ai sindaci, nel co-pianificare e co-programmare gli interventi, coinvolgendo i privati e superando le logiche di campanile” ha concluso Minnucci