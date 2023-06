Il Pd Ladispoli sull'auditorium Freccia: “Lavori fermi e zero euro per il comune” • Terzo Binario News

“Sei anni fa il sindaco Grando si trovò a gestire, oltre a progetti già finanziati con lavori iniziati, un grande Auditorium, nel quale erano già stati ospitati eventi di grande livello.

Il nuovo sindaco bloccò tutto dicendo che c’era qualcosa che non andava, che c’era il tetto con tegole rotte.

Per due anni tutto restò fermo e abbandonato.

Nel 2019 il sindaco annuncia, con tanto di foto celebrativa, l’inizio di lavori di sistemazione della struttura per farla diventare cinema.

I lavori li avrebbe dovuti fare il privato a cui purtroppo era stato affidato l’Auditorium per un affitto (incredibile) di 500 euro al mese.

Per altri tre anni non accade nulla, la ditta non comincia i lavori.

Invece di cambiare ditta (come prevede la norma) il sindaco Grando nel 2022 (in piena campagna elettorale) annuncia di nuovo l’inizio dei lavori. E rilancia con la stessa ditta: annulla l’affitto portandolo a zero euro al mese per la durata di venti anni.

Venti anni a zero euro al mese perché la ditta dovrebbe intervenire con fondi propri per i lavori.

Ma nel Marzo 2022 il Ministero della Cultura concede alla ditta 915 Mila euro per i lavori sull’Auditorium.

Risultato: invece di annullare la concessione gratuita e pretendere l’affitto a favore delle Casse comunali ad un canone equo (al posto delle ridicole 500 euro al mese) Grando non cambia nulla e non pretende il rispetto dei tempi.

Veniamo ai giorni nostri: le foto (scattate due giorni fa) dimostrano che i lavori sono fermi da mesi e che il tetto è scoperto perché non sono state posizionate le tegole.

Ricordate il sindaco che sei anni fa accusava “chi c’era prima” sostenendo che nel Teatro pioveva?

Per eliminare il problema le tegole le ha fatte togliere.

Come se tutto questo non bastasse da sei mesi i consiglieri comunali aspettano una relazione sulla vicenda dell’Auditorium.

Ma l’Amministrazione tace, violando tutte le norme”.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶 – 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 “𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗯𝗮𝘇𝘇𝗶”