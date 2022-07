Fiera del Fitness di Ladispoli, si distingue la “Dinamo Madness” • Terzo Binario News

“La “follia” Dinamo quest’anno e’ stata veramente appagante e se il successo di una manifestazione si misurasse semplicemente con il numero dei sorrisi di chi vi partecipa o assiste, potremmo dire che la due giorni di sport, amicizia e divertimento, fortemente voluta dal Presidente Luigi Fois, e’ stata una vera apoteosi.

Merito in primis degli atleti che hanno preso parte alla “competizione”, quasi 60 ragazzi tra i 12 e i 15 anni che hanno compreso tutti benissimo da subito che lo spirito della stessa non voleva essere agonistico ma piu’ che altro ludico, e anche degli accompagnatori e del folto pubblico sempre presente nonostante il gran caldo di questi giorni.

Giunta al secondo anno, inquadrata nel cartellone della Fiera del Fitness di Ladispoli, la “Dinamo Madness” comincia a farsi luce come manifestazione di pura propaganda cestistica sul territorio laziale; lo scorso anno oltre ai padroni di casa della Dinamo erano venuti atleti senior di serie C e D di Civitavecchia e Maccarese, quest’anno invece si e’ voluto riservare lo spazio agli ospiti Under delle associazioni del BK Bracciano, BK San Michele Cerenova e RIM Cerveteri, che hanno dato vita ad un appassionante quadrangolare formula Final Four di Eurolega o NCCA che dir si voglia.

La vittoria del torneo e’ andata al BK Braccciano, che ha battuto nella finalissima i ragazzi della Dinamo Blu, mentre nella finale di consolazione e’ stata la Dinamo Orange ad avere la meglio sulla selezione Cerenova-Cerveteri.

C’e’ da dire che nel corso delle partite disputatesi si sono viste belle individualita’ e belle giocate, da parte di tutte le squadre e tutti i ragazzi, questo ha reso molto complicato assegnare il trofeo MVP che alla fine e’ andato a Elia del BK San Michele. La gara del tiro da 3 e’ invece stata vinta da Damiano, vivace giocatore del BK Bracciano, mentre il titolo del fair play e’ stato virtualmente assegnato a tutti i protagonisti in campo.

“E’ stato ancora una volta un evento fisicamente faticoso, almeno per i ventenni come me con gia’ 40 anni di esperienza sulle spalle” scherza il Presidente Fois “ma si torna a casa la domenica sera e ci si risveglia la mattina dopo con il pieno di energia, da questi ragazzi se ne riceve infatti sempre molta di piu’ di quella che si consuma per l’organizzazione, il controllo e la gestione del tutto. Lo spirito del Dinamo Madness e’ quello di una festa, un happening, i cui obiettivi principali sono partecipazione e divertimento. Penso ci siamo riusciti e voglio ringraziare a questo proposito innanzittutto gli organizzatori della Fiera del Fitness, e quindi il deus ex machina della stessa Alessandro Benardinelli, poi i coach, gli accompagnatori e le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato al nostro torneo, tra gli altri ovviamente il nostro responsabile del settore giovanile, Carlo Acconciamessa, un vero “mad”, un “folle” come il sottoscritto e forse piu’, un lavoro incredibile il suo, attento, meticoloso e puntuale, insegna basket riuscendo a far crescere i singoli e quindi il gruppo senza trascurare nessuno, poi ringrazio Francesco Arisi, a cui vanno i miei complimenti per il lavoro che sta portando avanti come coach del BK Bracciano del Presidente Luciano Cioce, e ancora Daniela Iommi e Vera Consalvi, responsabile tecnico e Presidente del BK San Michele, unagaranziadi qualita’. In ultimo sono riconoscente a mio figlio Riccardo, senza di lui questa volta non ce l’avrei potuta fare. Spero che tornei come questo, nella loro semplicita’ e sobrieta’, possano stimolare ancora di piu’ chi il basket lo pratica da qualche anno e al contempo avvicinare anche i neofiti a questo sport meraviglioso. Sul campo in questo fine settimana si e’ vista tantissima gente e si sono visti soprattutto dei piccoli, grandi talenti, distribuiti tra tutte le squadre partecipanti: se continueranno ad avere passione, tenacia, umilta’ e un pizzico di fortuna, sono certo che alcuni di loro diventeranno grandi giocatori.”

La Dinamo ora si ferma, un mese di pausa, e poi ripartira’ dopo Ferragosto piu’ carica che mai, per le partite del campionato di Serie D che a Ottobre potranno svolgersi nel meraviglioso nuovo Palazzetto dello Sport di Ladispoli, poi le giovanili con le categorie Under 13, 15 e 16, e in ultimo (ma non ultime) tutte le categorie minibasket… un appuntamento imperdibile pero’ gia’ lo potete iniziare a segnare sulla vostra agenda : Luglio 2023, Dinamo Madness numero 3 !!!

Dinamo Basket Ladispoli