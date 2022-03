Fiamme in un capannone a Civitavecchia - VIDEO - Terzo Binario News

Stanno bruciando materiali di risulta, sul posto i pompieri della Bonifazi

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono al momento impegnati a Civitavecchia, in via Attilio Bonucci presso la zona industriale per un incendio all’interno di una di un’azienda di riciclaggio.

Sta bruciando del materiale di risulta e gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con la 17 A e l’autobotte.

Attualmente stanno spegnendo il materiale che si trova all’interno di questa azienda.