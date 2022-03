Via Punton di Rocca, una strada di buche - Terzo Binario News

Residenti esasperati stanno raccogliendo firme per una petizione da consegnare al Comune di Civitavecchia

Ogni volta che devono percorrere l’ultimo tratto della strada da e per la propria casa i residenti di Via Punton di Rocca devono fare lo slalom tra le buche, senza peraltro riuscire ad evitarle. Se il tempo è asciutto la polvere si alza copiosa mentre, se per caso piove o è piovuto, allora si tratta di attraversare una palude.

Una delle buche

Stiamo parlando della strada che, dalla vecchia Braccianese Claudia direzione Tolfa, conduce a quella che era una volta una caserma. Edificio ormai abbandonato, che per un periodo è stato trasformato in un centro per migranti.

Negli anni, però, lungo la strada sterrata e nei dintorni sono state costruite diverse abitazioni, perlopiù monofamigliari, e sono state aperte delle attività commerciali. Ci sono un paio di magazzini e da un po’ anche una palestra, parecchio frequentata da persone che necessariamente vi arrivano in auto.

Insomma, il traffico di mezzi è decisamente aumentato ma la viabilità è sempre pessima, anzi peggiora giorno dopo giorno nonostante le continue segnalazioni dei residenti al Comune.

Si chiede che il manto sia sistemato una volta per tutte, non con qualche palata di terra ma con una vera e propria asfaltatura.

Per avere finalmente attenzione al loro problema da parte di chi di dovere, gli abitanti hanno avviato un raccolta firme in calce a una petizione che quanto prima protocolleranno al Pincio.