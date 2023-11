Festeggiamenti di Halloween nel mirino della Locale di Roma Capitale • Terzo Binario News

Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per arginare i fenomeni legati alla “malamovida”, come la vendita e la somministrazione irregolare di bevande alcoliche, con mirate verifiche nei locali pubblici e in esercizi quali minimarket: 26 le irregolarità amministrative riscontrate la notte del 31 ottobre per il mancato rispetto dell’orario di chiusura previsto.

Particolare attenzione nei quartieri di San Lorenzo e piazza Bologna ma non sono mancate contestazioni per diversi esercenti anche nella zona del Centro Storico, Trastevere, Prati ed Aurelio.

Accertamenti mirati anche in zona Ardeatina, dove gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 5000 euro nei confronti del titolare di un circolo privato, che aveva organizzato una serata di halloween, con 400 persone, senza i requisiti di sorvegliabilità per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla legge.

foto di repertorio