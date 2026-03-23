Festa di Primavera ad Anguillara ricordando Federica Mangiapelo • Terzo Binario News

Domenica 29 marzo 2026, presso il Centro Sportivo Comunale “Black Lions” (via delle Palme 21, Ponton dell’Elce), si terrà dalle ore 10.00 alle 21:00, la Festa di Primavera, patrocinata dal Comune di Anguillara Sabazia.

Nel pomeriggio ci sarà un evento “Giustizia per Federica”, dove verrà interpretata, in anteprima nazionale, una canzone dedicata a Federica Mangiapelo, vittima di femminicidio nel 2012.

Alle ore 16.00 si svolgerà un incontro commemorativo con la partecipazione dei genitori Luigi e Rosella Salvatori, delle istituzioni e di numerosi ospiti.

La cantante Nina Guerra, del gruppo “Bruno e non solo”, interpreterà il brano inedito “Federica, la ragazza del lago”, scritto da Gabriella “la poetessa” e Bruno, in memoria della giovane, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

Interverranno il Sindaco Avv. Angelo Pizzigallo, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Paola Fiorucci, l’Assessore ai Servizi Sociali del XV Municipio di Roma Capitale, Agnese Rollo, la Presidente dell’Associazione sportiva “Black Lions”, Concetta Anzalone.

La Festa Di Primavera è organizzata dall’associazione “Terra Tricolore”, dott. Silvio Rossi, dal giornalista dott. Roberto Frizzi, dalla giornalista Simonetta D’Onofrio, Associazione “Diritti Cittadinanza del Lago” e dal Dott. Gianluca Guerrisi, Presidente dell’Associazione “Argos Forze di Polizia”.

Saranno inoltre presenti personalità del mondo culturale e artistico, tra cui le giornaliste Serena Gray e Francesca Della Valle, il Prof. Fulvio Tomaselli, l’artista Lucilla Mancini e il fotografo Pino Polesi.

La giornata sarà arricchita da numerose attività aperte al pubblico gratuitamente dalle 10:00 alle 21:00:

area bimbi e laboratori creativi

mercatino artigianale

area food con birra artigianale

mostra mercato bonsai

gare Floorball (Campionato Italiano A2) dalle 10:00 alle 14:00

gara di dolci amatoriali Premiazione dalle ore 18:00

Un evento per ricordare Federica, promuovere l’artigianato, il cibo, lo sport, la cultura del rispetto e vivere insieme una giornata di primavera.