Referendum a Civitavecchia, Piendibene: "L'alta affluenza è un segnale importante" • Terzo Binario News

“Il referendum ha rappresentato un momento di alta partecipazione democratica. Un’affluenza così elevata, con un dato nazionale che sfiora il 60 per cento, è un segnale importante, che merita attenzione e che fa riflettere.

Quando così tante cittadine e cittadini scelgono di recarsi alle urne, vuol dire che la democrazia è viva, vitale, capace ancora di coinvolgere e mobilitare il senso civico della comunità.

Anche Civitavecchia non è stata da meno. La partecipazione registrata in città conferma quanto il voto resti uno dei fondamenti della cittadinanza democratica: un diritto, ma anche un dovere civile, attraverso cui ogni persona contribuisce concretamente alla vita pubblica e al futuro del territorio.

Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno esercitato il proprio diritto di voto, ma anche a coloro che hanno reso possibile il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Penso ai presidenti di seggio, agli scrutatori, ai segretari e ai dipendenti comunali che, con impegno, precisione e spirito di servizio, hanno garantito il funzionamento della macchina organizzativa. Una democrazia funziona anche grazie a questi protagonisti silenziosi, che lavorano con serietà e responsabilità per tutelare un momento fondamentale della nostra vita istituzionale.

A tutti loro va la gratitudine dell’amministrazione comunale. La partecipazione è sempre una buona notizia per la democrazia, ma lo è ancora di più quando può contare sulla dedizione concreta di chi, spesso lontano dai riflettori, ne rende possibile l’esercizio ogni giorno.”