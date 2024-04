Festa della Liberazione a Cerveteri: il programma delle iniziative • Terzo Binario News

Il Sindaco Elena Gubetti: “Italia e Costituzione sono antifasciste. Sia festa di pace e di unione”

“La nostra Costituzione è antifascista. L’Italia è antifascista. Anche quest’anno, come ogni 25 Aprile, Cerveteri ricorda l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Lo faremo rendendo omaggio ai Caduti della nostra città, con una cerimonia istituzionale alla quale parteciperanno autorità politiche e religiose, Forze dell’Ordine, associazioni d’arma e di volontariato e la cittadinanza”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri

L’appuntamento è alle ore 09:15 sotto al Municipio, in Piazza Risorgimento, per il raduno del corteo istituzionale. Seguirà alle ore 09:30 la celebrazione della Santa Messa in Piazza Santa Maria e a seguire la deposizione floreale al Monumento ai Caduti in Piazza Risorgimento.

“Il 25 Aprile è Festa di Liberazione, di Pace, di Diritti, di amore e rispetto per i valori della Costituzione Italiana, una festa della città, di tutti i cittadini liberi – ha dichiarato il Sindaco – abbiamo invitato alla Cerimonia tantissime realtà del territorio: le Forze dell’Ordine, preziose nel nostro territorio con il loro lavoro e costante presenza, le Associazioni d’Arma e le realtà di Volontariato. Ovviamente, tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.