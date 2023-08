Ferragosto tra cultura e storia al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Un Ferragosto tra cultura e storia al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella con il percorso di visita serale con degustazione, dedicato alla colonia romana di Pyrgi e le Feriae Augusti.

UnaVisita guidata tra i vicoli, i cortili, le piazze del Borgo del Castello di Santa Severa: un itinerario alla scoperta di storie affascinanti e resti archeologici. La visita prevede un approfondimento sull’antica colonia romana di Pyrgi e sulle Feriae Augusti che hanno dato origine all’odierna festività di Ferragosto.

Nella prima metà del III secolo, l’abitato etrusco divenne sede di un Castrum romano, i cui resti sono a oggi presenti nelle mura di fortificazione e nelle cantine della Sala della Legnaia.

In età imperiale seguirono ulteriori cambiamenti: da accampamento militare si trasformò in luogo di residenza estiva di ricche famiglie romane. Probabilmente, i resti attualmente visibili nelle fondamenta della casa del Nostromo erano parte di una ricca villa di epoca tardo repubblicana o primo imperiale costruita su parte delle strutture dell’antico porto pyrgense e abitata fino in epoca tardo romana. Come si apprende da Svetonio nel De vita Caesarum, inoltre, nel 40 d.C. su questa parte di costa trovò la morte il padre dell’imperatore Nerone.

Si tratta di una visita tematica alle ore 20.00 e alle ore 21.30 con degustazione di prodotti del territorio presso la buvette del Museo.

Massimo 30 persone per ogni orario.

Costo: 6€ biglietto ingresso ridotto + 6€ servizio visita guidata tematica + 3,00€ degustazione, €15,00 totali con tre ore di parcheggio gratuito incluso.

Gradita prenotazione on line

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it