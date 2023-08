"Tra terra e mare", la rassegna di Tarquinia ospita l'archeologo Flavio Enei • Terzo Binario News

L’archeologo Flavio Enei sarà ospite dell’ultimo appuntamento della rassegna “Tra terra e mare” organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).

Al parco Palombini, al civico 25 di via della Ripa, a Tarquinia, venerdì 11 agosto, alle 21,30, il direttore del Museo Civico di Santa Marinella dedicherà un approfondimento dal titolo “Castrum Novum, storia e archeologia di una città romana nel territorio di Santa Marinella”, alla luce dei recenti scavi e delle nuove scoperte fatte nel sito appartenente alla città fortificata romana che risale all’epoca della prima guerra punica, nonché del progetto di promozione e valorizzazione dell’area.

Dal 1994 direttore del Museo Civico di Santa Marinella, Enei ha alle spalle importanti e prestigiose esperienze professionali. Per la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale ha diretto e partecipato a numerosi scavi e campagne di ricognizione a Cerveteri, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Campagnano Romano, Capena, Morlupo, Santa Severa e Castel Nuovo di Porto. Nel 1997 come collaboratore scientifico della Sezione di archeologia classica dell’Università di Roma “La Sapienza”, per conto dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, elabora la carta archeologica per il progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del porto romano. Dal 2010 dirige gli scavi della città romana di Castrum Novum a Santa Marinella. È stato relatore in numerosi convegni di livello nazionale ed internazionale, autore di molteplici articoli e monografie su riviste specializzate e di divulgazione scientifica.

A seguire l’incontro, un momento dedicato all’enogastronomia e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio tarquiniese, con la partecipazione di Oleificio Olitar, Gastronomia Alessandrelli e della cantina Azienda agricola Monti della Moma. “Tra Terra e Mare” ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC) ed è in collaborazione con l’Asd Assopaguro di Montalto di Castro e l’Assonautica provinciale Viterbo.

In caso di maltempo, le conferenze, che sono a ingresso libero, si terranno a palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Per ogni informazione è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339/2011849, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.