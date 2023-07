Felpa con cappuccio, ecco come abbinarla in qualsiasi occasione • Terzo Binario News

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha avuto il classico dubbio: ovvero, cosa indossare insieme a una felpa con cappuccio.

Si tratta di uno di quegli indumenti che un po’ tutti hanno all’interno del proprio guardaroba e che, spesso e volentieri, si tende a usare in ambiti sportivi o, in ogni caso, quando si deve uscire per attività non certo istituzionali.

Le felpe con cappuccio, che si possono trovare nei più disparati modelli sulla piattaforma di Wordans, rappresentano una vera e propria moda che, però, non è amata solamente dai giovani.

Non solo, dal momento che, con il passare del tempo, questo capo è diventato talmente versatile che riesce a rappresentare un’ottima soluzione per qualsiasi tipo di evento a cui si deve prendere parte, sia che si tratti di andare semplicemente in palestra, piuttosto che di trascorrere una serata fuori in compagnia degli amici oppure al lavoro.

Una fedele alleata

La felpa con cappuccio è uno di quei capi d’abbigliamento a cui si fa sempre ricorso nel momento in cui si ha la minima idea di cosa indossare. Siete da poco usciti dalla palestra per il vostro consueto allenamento e le temperature sono più basse di quanto era previsto? Basta alzare il cappuccio e il gioco è fatto.

A dispetto di quello che si può pensare, la felpa con il cappuccio può essere indossata in vari tipi di abbinamenti, in maniera tale da poter strutturare i più disparati look e stili, compresi quelli eleganti. Cerchiamo di capire, di conseguenza, quali sono le soluzioni migliori per poter indossare in maniera efficace una felpa con cappuccio.

Un look pratico e casual

In questo caso, l’esigenza da soddisfare è quella di indossare degli abiti che siano casual e che vadano bene per affrontare le attività della vita di tutti i giorni. Per le donne, quindi, il suggerimento da seguire è quello di optare per una felpa con cappuccio oversize, da indossare sopra una t-shirt e dei leggings, magari dal colore nero, piuttosto che dei jeans skinny. In questo modo, si può ricreare uno stile decisamente chic, ma al contempo non certo troppo impegnativo.

Per le donne che amano più uno stile sportivo, il consiglio è quello di combinare la felpa con cappuccio con una maglietta a maniche corte e un paio di pantaloni jogger oppure dei pantaloni sportivi. Un outfit che si può completare a pennello con l’acquisto di una giacca in denim, ad esempio, indossando sempre e comunque delle scarpe sportive.

Per gli uomini, invece, le cose potrebbero essere ancora più facili. È sufficiente provare ad abbinare la felpa con cappuccio che si preferisce con un semplice paio di jeans slim fit, indossando pure delle scarpe classiche da ginnastica. Altrimenti, si può pensare anche a un outfit decisamente più comfy, optando per l’abbinamento tra una felpa con cappuccio oversize e dei pantaloni jogger. Anche in questo caso, le scarpe sportive rappresentano il dettaglio perfetto per ultimare l’outfit. Altrimenti, per chi ama combinare praticità e sportività, la felpa con cappuccio sta molto bene con degli shorts da basket, piuttosto che dei track pants.