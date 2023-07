Migliori offerte luce e gas per risparmiare sulle bollette in Lazio • Terzo Binario News

L’aumento delle bollette luce e gasnon ha risparmiato gli abitanti del Lazio. Stando ai dati raccolti da Segugio.it, in regione i costi per l’energia elettrica e per il gas sono aumentati in media del 110% per chi è rimasto nel regime tutelato e dell’80% per chi è passato al mercato libero.

Scegliendo le migliori offerte luce i costi possono scendere notevolmente: le tariffe più convenienti assicurano infatti un risparmio di 404 euro annui. Sommati ai 171 euro di risparmio garantiti dalle migliori offerte gas si arriva a un taglio complessivo delle bollette laziali di 575 euro.

La situazione della spesa per le bollette luce e gas nel Lazio

Per chi vive nel Lazio il caro bollette si è tradotto in un aumento dei costi per le utenze luce e gas. Per le famiglie nel regime tutelato la spesa complessiva è passata da 1.285 a 2.697 euro, con un incremento del 110%.

Ad aumentare è stata soprattutto la bolletta elettrica, mentre per quella del gas gli aumenti si sono mantenuti al di sotto della media italiana.

La bolletta dell’elettricità, in particolare, tra il 2021 e il 2023 è cresciuta del 138% e solo in Umbria si è registrato un incremento maggiore, pari al 142%. Considerando il costo effettivo delle bollette si nota come il Lazio sia al secondo posto della classifica delle regioni in cui la spesa è più elevata, superato solo dalla Sardegna.

La situazione è molto diversa se passiamo a considerare i costi della bolletta del gas. In questo caso sia la spesa sia la variazione registrata negli ultimi due anni sono inferiori rispetto alla media nazionale. La bolletta del gas è passata, infatti, da 696 euro a 1.299 euro, con un incremento dell’87%. Confrontando i dati del Lazio con quelli delle altre regioni italiane salta all’occhio il fatto che il Lazio è una delle regioni in cui le bollette del gas in regime di maggior tutela costano meno. A fare meglio è solo la Liguria, con una spesa annua di 1.177 euro.

Quanto si può risparmiare passando al mercato libero

Scegliere le tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero può ridurre i costi delle bollette fino a 575 euro. In regione tra il 2021 e il 2023 il taglio di spesa che si può ottenere passando al mercato libero è cresciuto di oltre il 450%, passando da 103 euro a 575 euro.

La parte di risparmio più consistente arriva dalla bolletta elettrica, ma anche il risparmio ottenibile sulla bolletta del gas è interessante.

Per le famiglie del Lazio che hanno scelto di passare dal mercato a maggior tutela a quello libero la spesa della bolletta elettrica 2023 è di 994 euro, un valore inferiore rispetto alla media nazionale di 404 euro in confronto alla spesa in regime tutelato.

Per quanto riguarda la bolletta del gas, invece, la spesa 2023 è di 1.128 euro. In questo caso le bollette per chi vive in regione risultano più leggere rispetto a quelle del resto d’Italia, fatta eccezione per la sola Liguria. Dal confronto tra i costi da sostenere sul mercato tutelato e su quello libero emerge come le tariffe più convenienti del mercato libero del gas garantiscono un taglio dei costi di 170 euro.

Usando il comparatore di Segugio.it è possibile ottimizzare la ricerca delle migliori tariffe del momento. Riuscendo a mettere a confronto le offerte di più fornitori luce e gas è possibile individuare in pochi istanti le offerte più convenienti. Per ognuna, poi, è possibile analizzare che tipo di tariffa viene proposta e a quanto ammontano i costi fissi, oltre a poter valutare il modo preciso quant’è il risparmio offerto in bolletta.