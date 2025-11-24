Federica e Mr Grey, una cagnolona e un micio che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

FEDERICA dolcissima pastore tedesco di taglia medio/grande nata 5.11.2015.

Molto buona e gentile con tutti. FEDERICA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi c’è lui. Mr. GRAY bellissimo micio nato 1.1.2024 E’ stato trovato a Trezzo sull’Adda.

Mr Gray é vaccinato, sterilizzato, microchippato, FIV FELV negativo



Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159