 Federica e Mr Grey, una cagnolona e un micio che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

Federica e Mr Grey, una cagnolona e un micio che aspettano chi li porti a casa

Nov 24, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

FEDERICA  dolcissima pastore tedesco di taglia medio/grande  nata  5.11.2015.

Molto  buona e gentile con tutti. FEDERICA  E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi c’è lui. Mr. GRAY  bellissimo  micio  nato  1.1.2024 E’ stato trovato a Trezzo sull’Adda.  

Mr Gray é vaccinato, sterilizzato, microchippato, FIV  FELV negativo


Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
