Micia Gigetta e Lucky cagnetto, due teneroni che aspettano di essere adottati • Terzo Binario News

 Micia Gigetta e Lucky cagnetto, due teneroni che aspettano di essere adottati

Nov 26, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

GIGETTA, bellissima gattina tartaruga  nata  13.8.2022, è buona e socievole con tutti.

GIGETTA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, FIV  FELV negativa

E poi ci sta LUCKY  tenero cagnolino  di taglia medio/piccola nato 7.1.2022

LUCKY é  buono, socievole ed affettuoso. 

LUCKY   E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159