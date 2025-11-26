Micia Gigetta e Lucky cagnetto, due teneroni che aspettano di essere adottati • Terzo Binario News

GIGETTA, bellissima gattina tartaruga nata 13.8.2022, è buona e socievole con tutti.

GIGETTA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, FIV FELV negativa

E poi ci sta LUCKY tenero cagnolino di taglia medio/piccola nato 7.1.2022

LUCKY é buono, socievole ed affettuoso.

LUCKY E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

