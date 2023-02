"Febbre da Carnevale" al Borgo di Fiumicino Testa di Lepre: domenica carri e divertimento • Terzo Binario News

“Stelle filanti, maschere, costumi, sfilate di carri, musica, dolci e tanto divertimento, questi sono gli ingredienti e gli assoluti protagonisti del primo carnevale del Borgo di Testa di Lepre organizzato dalla Proloco “così la Signora Rita Rastelli, Presidente della Pro Loco, descrive. in sintesi, la manifestazione che gli abitanti del Borgo stanno preparando da tempo per domenica 19 febbraio. I Carri sono stati progettati, costruiti e allestiti, in gran segreto, dalle quattro Contrade BORGO, COLONNACCE,MALVICINA, PRATARONI.

L’appuntamento per la sfilata dei carri è per Domenica 19 febbraio alle ore 14:30 in poi . Il programma prevede, oltre i carri, sfilate di maschere tutte rigorosamente addestrate per il lancio di quintali di coriandoli .

Il Priore del Palio dei Fontanili Luigi Conti conosciuto come “LUIGI D’ORO” ci tiene a precisare che: ”La sfilata sarà uno degli eventi più importanti patrocinati dal Comune di Fiumicino per il Carnevale 2023. Il Carnevale del nostro Borgo non sarà solo coriandoli ma verranno distribuiti i dolci tipici di questa festa popolare come le frappe e castagnole che saranno le protagoniste, assieme ai carri, di questo evento.”

Il Carnevale del Borgo di Testa di Lepre si presenta, fin da ora, come un evento importante per la Perla della Campagna Romana e da non perdere perché i protagonisti indiscussi saranno la voglia di tanta allegria e, nel pieno rispetto della tradizione del Carnevale, il divertimento e la voglia di non prendersi sul serio avranno, sicuramente, la meglio. Buon Divertimento a tutti.

Contatti:

ProLoco di Testa di Lepre- Priore del Palio – Luigi CONTI 3384356814

Presidente Signora Rita Rstelli –Cell.3391133200-

e.mail.: prolocotestadilepre@gmail.com

Articolo e foto di Franco Leggeri