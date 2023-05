Farmacista collaboratore per Flavia Servizi: scadenza delle domande l'8 giugno • Terzo Binario News

Flavia Servizi ricorda che è stata indetta una selezione pubblica per titoli e esame-colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di n.1 risorsa con qualifica di “farmacista collaboratore” Livello 1 CCNL A.S.SO.FARM. con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

La domanda di ammissione, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 08/06/2023.

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito www.flaviaservizi.it, può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola a Flavia Servizi s.r.l. sede legale Viale Europa n° 20 00055 Ladispoli (RM). A tal fine farà fede il timbro con la data di spedizione dell’ufficio postale accettante. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI”;

A mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la

seguente dicitura: “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI”.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68.

I candidati, le cui domande risulteranno pervenute oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla selezione.