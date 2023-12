Farmacie di Civitavecchia, i turni dei giorni di festa • Terzo Binario News

Si informano tutti gli utenti che la farmacia comunale Aurelia resterà chiusa al pubblico dal 27 al 30 dicembre 2023.

Inoltre, sempre in occasione delle festività natalizie, sarà in turno domenica 24 dicembre la farmacia Cisterna di Viale Palmiro Togliatti 12, mentre lunedì 25 dicembre sarà in turno la farmacia Calamatta in Piazza Luigi Calamatta 19.

RIEPILOGO:

Farmacia AURELIA

CHIUSA

dal 27 al 30 dicembre 2023



DOMENICA 24 DICEMBRE

Farmacia CISTERNA

APERTA

Viale Palmiro Togliatti 12

Civitavecchia



LUNEDÌ 25 DICEMBRE

Farmacia CALAMATTA

APERTA

Piazza Luigi Calamatta 19

Civitavecchia