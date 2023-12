Parchi di Santa Marinella, la Giunta dice sì alle riqualificazioni • Terzo Binario News

Restyling per i parchi pubblici della città.

Approvata la delibera di giunta che prevede la bonifica, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi verdi destinati alle attività ricreative.

“La nostra città ha bisogno di interventi mirati e tra questi un’attenzione particolare meritano i parchi pubblici, dove famiglie, bambini e anziani trascorrono il loro tempo libero.

E’ obiettivo dell’Amministrazione consegnare ai cittadini spazi verdi fruibili e sicuri, dove poter favorire l’aggregazione e dove poter anche svolgere attività culturali, sportive e in generale per il tempo libero. La nostra città ha la fortuna di sorgere a ridosso dei monti della Tolfa, di affacciarsi sul mare e di avere tanti spazi verdi, che dobbiamo mantenere e valorizzare”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei, al termine della seduta di giunta.

“A gennaio inaugureremo il Parco della Pace, a cui presenzieranno due rappresentanti del popolo palestinese e israeliano. Incontro a cui tengo molto, a testimonianza che deve sempre esistere dialogo e convivenza pacifica tra i popoli”, ha sottolineato il Primo Cittadino.

Dello stesso parere l’assessore al verde e all’arredo urbano, Elisa Mei, soddisfatta dell’approvazione della proposta. “L’ Amministrazione è molto sensibile alle richieste della città di avere spazi verdi, fruibili per il tempo libero e spazi dove poter far giocare i bambini in sicurezza. Spesso vengono segnalati danni e pericoli, causati da atti vandalici, come abbandono di bottiglie e giochi rotti. Sarebbe bello non dover più assistere più a questi atti di vandalismo, che deturpano quello che è un bene, un patrimonio di tutta la comunità.”, ha commentato l’assessore Mei.

In particolare, la delibera prevede interventi nel Parco Cuffaro, dove verrà demolito un manufatto adiacente l’anfiteatro; nel Parco di via dei Gladioli sarà ripristinato il campo di calcetto; al Parco Quartaccia verranno eliminate definitivamente le radici delle piante infestanti ed effettuata una profonda bonifica dell’area. La spesa prevista per la realizzazione dei lavori ammonta a circa 14mila euro, coperti dai fondi comunali per le iniziative a salvaguardia dell’ambiente e del territorio.