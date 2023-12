Natale Solidale e teatro dei burattini a Santa Marinella • Terzo Binario News

“ La sala consiliare della nostra grande e accogliente sede comunale, affollata per un pomeriggio intero, da tantissimi bambini con le loro famiglie che ridono e si divertono , tutti in insieme .

Questo, per tutti noi, è motivo di grande gioia.”

Il sindaco Tidei, al termine dell’ appuntamento di giovedì scorso, con una nuova edizione del Teatro dei Burattini, si è dichiarato più che soddisfatto del successo che sta ottenendo la rassegna Natale Solidale promossa dall’ amministrazione comunale di Santa Marinella.

“ Come ogni anno – prosegue Tidei- l’ assessorato ai servizi sociali con il delegato Pierluigi D’Emilio , persegue una politica di reale integrazione ed inclusione tra i cittadini, con particolare attenzione alle categorie più fragili , ai giovanissimi , ai ragazzi con disabilità, agli stranieri e agli anziani. E dopo due pomeriggi di vero divertimento iniziati con la performance del Mago Tito un’artista di talento che ha fatto trascorrere ore di spensieratezza ai nostri ragazzi diversamente abili e al teatro delle marionette, vi invito a partecipare numerosi all’appuntamento in programma per mercoledì 27 dicembre, alle ore 17.

Con il Natale Multietnico”. Anche in questa occasione, la a sala della sede comunale, sarà la location di una iniziativa dedicata ad uno scambio culturale e alla scoperta delle tradizioni delle diverse regioni e nazioni del mondo. Sarà questa però anche un ‘occasione per assaggiare pietanze tipiche che tutti i partecipanti potranno cucinare, ispirandosi alle ricette dei piatti dei loro paese d’origine . Ma l’incontro, reso sicuramente accattivante dall’ opportunità di assaggiare dolci e altre specialità gastronomiche tipiche, sarà anche dedicato allo scambio di auguri, all’insegna della serenità e fratellanza tra cittadini di diverse etnie. Bambini e famiglie saranno però ancora protagoniste il 28 dicembre alle ore 17 con una grande festa di animazione e giochi ospitata, sempre, presso la sede comunale di via Cicerone.”

Il sindaco Avv. Pietro Tidei

L’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio