Allagata la villa romana di Marina di Palo - Terzo Binario News

Pioggia dei giorni scorsi, incuria e uno spettacolo avvilente. Questo mostra lo scatto – non odierno ma recente – della villa romana di Marina di Palo mostrato da Anima Verde Ladispoli.

Il mosaico della villa, nella parte che era della fontana, risulta ricoperto di acqua e sabbia, totalmente in balia degli agenti atmosferici.

Naturalmente non sono mancate le polemiche verso l’Amministrazione per il degrado in cui versa il reperto romano: “Questa è l’attenzione che hanno riservato e continuano a riservare alla Storia e all’Arte. La Cultura è morta”.