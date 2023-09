Fading a Cerenova: "Neanche qui si è vista l'Italia, paghiamo il canone ma senza tutele" • Terzo Binario News

Dopo Cerveteri capoluogo e Santa Marinella, proteste anche nella Frazione balneare etrusca

Continua sul Litorale l’ondata di proteste sul cattivo segnale Tv, che nella serata di martedì ha impedito a migliaia di famiglie di assistere alla partita della Nazionale Italiana di Calcio, impegnata contro l’Ucraina in una importantissima partita valida per le qualificazioni agli Europei di calcio 2024

Dopo le lamentele provenute da Cerveteri capoluogo e da Santa Marinella, anche da Cerenova sono tantissimi i lettori che si rivolgono alla redazione per esprimere il proprio malcontento.

“Anche noi abbiamo visto la partita ma come risaputo, il problema si presenta spesso soprattutto in estate. Il canone oramai lo pagano tutti in bolletta ma in questi casi, cosa si può fare? Chi deve tutelarci? Si può fare qualcosa? La situazione è la stessa tutte le sere, particolarmente in estate”, scrive un lettore di Via Sergio Angelucci a Cerenova.

Tanti altri ancora hanno espresso il proprio malcontento, con alcuni che chiedono a viva voce anche un intervento da parte delle autorità cittadine.

