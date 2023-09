Torna il fading, niente Nazionale in tv a Cerveteri • Terzo Binario News

Cittadini furiosi per il segnale ad intermittenza dei canali Rai

“Con un gruppo di amici avevo pensato di ordinare delle pizze e vederci tutti insieme la partita della Nazionale in Tv. L’idea era buona, peccato che la partita non si sia praticamente mai vista. Il segnale Tv è stato più fastidioso del gioco della squadra. A metà secondo tempo, esasperati abbiamo optato per fare altro, ma di certo non abbiamo fatto ciò che avevamo in programma”. Questo è lo sfogo di Simone, giunto questa mattina in redazione, uno dei tanti cittadini che ieri sera non è riuscito a vedere la partita della Nazionale contro l’Ucraina, scontro fondamentale per garantirsi l’accesso ad Euro 2024.

Così come la sua sono tante altre le segnalazioni giunta in posta di cittadini esasperati da una problematica che in ogni stagione estiva si ripresenta sia a Cerveteri capoluogo, che a Cerenova e anche nel resto del Litorale.

“Soprattutto nelle stagioni estive la Tv è un terno al lotto – lamenta un altro lettore – non solamente Rai Uno ieri sera si vedeva ad intermittenza, ma un po tutti i canali Rai. Ho provato anche ai vari canali 501, 502 e 503, ma erano più i periodi di buio che quelli di televisione”.

Le lamentele sono state davvero tante e molto veementi questa volta. Soprattutto perché ha privato in tantissimi di assistere alla partita della Nazionale di calcio, che per la cronaca, ha vinto con il risultato di 2 a 1 con doppietta del centrocampista dell’Inter Frattesi.

La prossima partita la Nazionale di Spalletti la giocherà all’Olimpico di Roma: in tanti sul Litorale, come ironicamente hanno scritto in posta, stanno realmente pensando di andare direttamente allo stadio.