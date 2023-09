Il fading colpisce anche a Santa Marinella, Nazionale "invisibile" anche alla Perla • Terzo Binario News

Il fading colpisce anche a Santa Marinella, Nazionale “invisibile” anche alla Perla

La serata televisiva di ieri è stato un vero e proprio incubo in tutto il Litorale.

Così come a Cerveteri, da dove sono state moltissime le lamentele giunte in redazione per lo scarso segnale televisivo che ha impedito a tantissimi di vedere la partita della Nazionale Italiana, che per la cronaca ha vinto 2 a 1 contro l’Ucraina, anche a Santa Marinella sono state tante le segnalazioni di disservizio del segnale Tv.

“Italia – Ucraina decisiva per la qualificazione e la Rai si vede così – spiega furioso un cittadino – se ci coraggio rimandatemi il foglietto che volete i soldi dell’abbonamento che ve lo pago col “quasi””.

Qui, l’articolo con cui abbiamo aperto la giornata di oggi sul nostro giornale