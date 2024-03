F3, il Pd del Lago: "La mobilitazione porta risultati, non cederemo su nulla" • Terzo Binario News

“Apprendiamo che la riunione dei sindaci del territorio avvenuta con l’assessore regionale alla mobilità Ghera ha portato ad un primo risultato: l’impegno a chiudere la FL3 per i lavori annunciati da RFI per due mesi anziché tre.

Si tratta sicuramente di un risultato frutto della mobilitazione forte e immediata del territorio; è però una risposta parziale: due mesi di chiusura rappresentano un daziò insopportabile per i cittadini del comprensorio, inoltre non sono arrivati impegni né chiarimenti sul tema del servizio sostituivo né su quello del rimborso degli abbonamenti per il periodo di mancato servizio.

Resta quindi necessaria una soglia di attenzione massima.

Il Partito Democratico non cederà di un centimetro e continuerà a seguire da vicino la vicenda ad ogni livello, da quello locale al parlamento, passando per l’audizione in Regione Lazio del 4 Aprile, dove auspichiamo che le criticità insopportabili che permangono vengano sciolte. È un appuntamento fondamentale e non più rinviabile.