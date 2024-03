"Non c'è un vigile urbano a Civitavecchia": la polemica del Pd • Terzo Binario News

“Vigili urbani cercasi. La situazione del traffico a Civitavecchia è fuori controllo. Macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, sosta in doppia fila, spesso da entrambi i lati della strada, che costringe a pericolose gimcane, autoarticolati di lunghezze anomale che transitano per le strade cittadine nonostante i divieti esistenti e furgoni delle ditte di spedizione che si fermano dove capita.

Lo scarico delle merci avviene in qualsiasi orario con inevitabili intralci alla circolazione e, come se non bastasse, monopattini elettrici sfrecciano su strade e marciapiedi a velocità temerarie.

Attraversare sulle strisce pedonali è un’avventura anche perché spesso si notano conducenti più intenti al telefonino che alla guida. Affrontare una rotatoria è compito che incute timore stante l’aleatorietà della conoscenza del diritto di precedenza.

L’andamento della tua giornata è deciso dalla sorte che determina la concomitanza di chi, come te, sta per imboccare la rotonda.

Per tali motivi un maggiore presidio della “municipale” sulla strada è urgente ed ineludibile.

Pur consapevoli della carenza numerica degli effettivi della polizia locale riteniamo che ogni sforzo debba essere fatto perché si torni a vedere il rassicurante ed autorevole vigile urbano che induce, già con la sola presenza, l’osservanza di quelle regole altrimenti disattese.

Una gradita figura di riferimento alla quale i cittadini possano rivolgersi per qualsiasi esigenza, essenziale per la prevenzione e spesso risolutiva nei casi di emergenza”.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico