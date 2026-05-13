Estate in Musica da sabato a Cerveteri e Tarquinia • Terzo Binario News

𝑼𝒏’𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝑰𝑰 𝒆𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

Anche quest’anno, il 𝐏𝐀𝐂𝐓 è lieto di ospitare la rassegna dell’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢.

Dal 16 maggio al 4 luglio, le splendide sale del Palazzo Vitelleschi, sede del 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐧𝐢𝐚, e la pittoresca 𝐍𝐞𝐜𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢 faranno da cornice ad otto appuntamenti musicali di alto livello.

A Tarquinia:

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟑𝟎

concerto lirico, canto e pianoforte

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟑𝟎

trio violino, violoncello e pianoforte

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟑𝟎

le indimenticabili canzoni italiane, in versione jazz

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟔 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟑𝟎

duo violoncello e pianoforte

A Cerveteri:

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟑 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

duo violoncello e pianoforte

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

concerto jazz, chitarra, contrabasso, vibrafono

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟕 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

duo violino e pianoforte

𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

duo flauto e pianoforte

Biglietto concerto: 10 € con brindisi di benvenuto, più 4 € biglietto di ingresso al PACT.

Posti limitati: è consigliata la prenotazione via mail (concertiallanecropoli@gmail.com) o via SMS o whatsapp (347 8325416).