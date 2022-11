Esercitazione in mare a Santa Marinella, impegnati anche i Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

Alle ore 10 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno partecipato, con l’equipaggio degli specialisti nautici, ad una esercitazione interforze, nello specchio di mare antistante Capolinaro in Santa Marinella.

L’esercitazione in questione, Pollex 2022, del compartimento marittimo di Civitavecchia, consisteva nel prelevare una persona, richiedente aiuto, a bordo di una barca e portarlo in consegna all’elicottero di soccorso della Capitaneria di Porto, che lo trasportava in ospedale.

La seconda parte dell’esercitazione consisteva nel simulare una sversamento di combustibile in mare.

I specialisti nautici hanno prestato assistenza alla motobarca Castalia, incaricata di posizionare le panne galleggianti per circoscrive il liquido inquinante.

Ha fatto parte dell’addestramento, la Capitaneria di Porto con un elicottero ed un pattugliatore da mare, il personale sanitario del 118 e i volontari della Protezione civile di Civitavecchia.