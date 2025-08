Entra nel vivo il weekend di "Tolfarte": domani pomeriggio via alle performance fino a notte fonda • Terzo Binario News

Primo dei due appuntamenti con lo Spazio Letterario al Palazzaccio alle 18,15 e in piazza Matteotti alle 23,15 spettacolo di Tonino Carotone

“La Meraviglia” ormai ha abbracciato il centro di Tolfa. Dopo lo spettacolo inaugurale del “Festival internazionale di arte di strada e artigianato artistico” di stasera, domani pomeriggio si alza il sipario sul palcoscenico a cielo aperto e diffuso che mostrerà artisti, artigiani, cuochi, acrobati, giocolieri, cantanti. Insomma tutta una gamma di personaggi che faranno divertire come ormai da 21 anni migliaia di persone che arrivano da tutto il comprensorio e anche da più lontano.

Per i visitatori disponibile il servizio navetta dai parcheggi periferici: zona campo sportivo e impianto Cavaccia per chi arriva da Civitavecchia; Casalaccio per chi sale da Santa Severa; circonvallazione lungo la Braccianese per chi arriva da Bracciano. Costo 3 euro andata e ritorno, solo per gli adulti.

Domani, sabato 2 agosto, attesissimo tra gli ospiti musicali di TolfArte, Tonino Carotone – figura unica nel panorama musicale internazionale – si esibirà alle 23.15 sul palco allestito a Piazza Matteotti. Originario di Pamplona, ha conquistato il pubblico con il suo stile che fonde sonorità gitane, influenze italiane e atmosfere retrò, grazie a brani iconici come Me cago en el amor per il quale ha collaborato con Manu Chao e Roy Paci. La sua musica, tra ironia e poesia, racconta storie di viaggio, passione e identità. A seguire il dj set di Dj Luzy L.

Tra le tante performance che anticiperanno il live di Carotone, spiccano quelle dell’acrobata Irene Croce, di Mistral al palo cinese, e il Duo Tobarich (foto sotto), compagnia internazionale composta da Francisco Rojas e Mauricio Villarroel che, con il suo spettacolo di acro–balance, si è esibita in tutto il mondo partecipando ai più importanti festival di teatro di strada e grandi eventi, arrivando a collaborare con il Cirque du Soleil.

A piazza Bartoli, i live di Vincenzo Bencini e Androgynus mentre a Piazza Colelli quelli di Paolo Rasile e Antonio Petronio.

Sabato ci sta anche il primo dei due appuntamenti con lo Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir Off. Si conferma per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir – una delle manifestazioni di riferimento in Italia per il settore della giallistica. Lo Spazio, sempre coordinato da Caterina Battilocchio, quest’anno in collaborazione con NewLand e Ottantunocento, sarà allestito nel cortile del Palazzaccio e avrà come protagonisti (di persona, a disposizione per domande e firmacopie) ospiti importanti dal mondo della letteratura italiana. Grazie alla presenza della libreria “Dettagli” di Civitavecchia sarà possibile acquistare i volumi sul posto.

Si inizia, alle 18.15 con un originale momento introduttivo, per proseguire con la presentazione del romanzo della giornalista e autrice tv Melania Petriello “La strada di casa” (Robin Editore), modera la scrittrice Gaja Cenciarelli con il Gruppo di lettura InChiostro di Tolfa.

Alle ore 21.30, lo spettacolo di Anthony Caruana con cui l’autore (di Civitavecchia) presenta il nuovo libro “Passaggi” (Bertoni Editore). Una performance voce e chitarra, insieme alla cantante Eleonora Bernabei. Modera lo scrittore Gino Saladini.

Domenica 3 agosto si inizia sempre alle ore 18.30 con la presentazione dell’opera prima della scrittrice e sceneggiatrice Sofia Assante: il romanzo “La mia ultima storia per te” (Mondadori Editore). Modera Gaja Cenciarelli con il Gruppo di lettura InChiostro di Tolfa.

TolfArte è realizzato con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) del Ministero della Cultura e con il contributo di: Comune di Tolfa, Regione Lazio, Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Prezioso il sostegno di ENEL, Parsec e del golden sponsor SICOI.

Partner: Pro Loco di Tolfa, Polo Culturale di Tolfa, ETS La Casa nel Bosco, Tolfa Gialli & Noir, Newland, Ottantunocento, Cittaslow,TTS Food e Mercatini Roma.

La rivoluzionaria manifestazione è nata nel 2005 come incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale. Attraverso un successo sempre crescente, TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia di presenze. Unico nel suo genere, il Festival è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 21 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.

Link

www.tolfarte.it

Facebook: https://www.facebook.com/TolfArte

Instagram: https://www.instagram.com/tolfarte