Tolfarte 2025, la meraviglia dei "Sonics": gli acrobati volanti incantano la piazza • Terzo Binario News

Dopo lo spettacolo inaugurale di venerdì, oggi e domani il Festival animerà tutto il centro storico. Domenica sera al giardino i Black Blues Brothers, compagnia di fama internazionale

di Cristiana Vallarino

“Tolfarte 2025” parte alla grande. Una piazza Vittorio Veneto gremita ha atteso, venerdì sera, l’inizio dello spettacolo inaugurale della XXI edizione del Festival Internazionale dell’Arte di strada e dell’artigianato artistico. E l’attesa è stata decisamente premiata.

Prima il brano d’apertura – scritto da Francesca Ciaralli – recitato con la consueta bravura da Daniela Barra che introdotto il tema di quest’anno, “La Meraviglia”, poi il pubblico ha alzato la testa per ammirare il grappolo di acrobati sostenuti dalla enorme gru.

Non sono mancati saluti e ringraziamenti da parte della sindaca Stefania Bentivoglio sul palco insieme alla presidente Francesca Ciaralli con una parte dei componenti dell’Aps “Tolfarte”.

I “Sonics” erano già stati al “Tolfarte”, proprio agli inizi quando anche la loro compagnia era abbastanza nuova. Sono tornati ora, dopo aver conquistato il pubblico di mezzo mondo aggiudicandosi il titolo di “eccellenza” italiana.

Lo spettacolo portato al Festival è “Diamante” e ha visto i 6 acrobati (4 donne e due uomini) volteggiare in aria e a terra, abbracciati a tessuti o a corde oppure manovrando attrezzi di scena appositamente pensati, per essere suggestivi, come le ali piene di luci o i particolari manubri luminosi. Ma anche dei semplici cerchi hanno permesso acrobazie incredibili alla ragazza sul palco.

Prima dei “Sonics” in via Roma era stata inaugurata l’installazione a cura di Desart2 in collaborazione con l”Associazione Arte altra” che ha portato in collina una quindicina di artisti non solo italiani. Un messaggio di pace attraverso l’interpretazione dell’acronimo della parola stessa: Performance (Prestazione), Assurance (Assicurazione), Consistency (Consistenza) e Environment (Ambiente), con il contributo interattivo del pubblico. Ci sarà infatti la possibilità di lasciare un’apposito contenitore biglietti con la propria idea di pace che poi faranno parte di una installazione che sarà esposta a settembre, nel tendone.

Dopo una serata che ha ammaliato gli spettatori oggi la meraviglia si spande per tutto il paese. Artisti ad ogni angolo, divertimento al giardino con Tolfarte Kis, esposizioni e installazioni di artisti, concerti come quello di Bencini a piazza Bartoli o di Carotone a piazza Matteotti. Alle 18.15 al Palazzaccio primo Spazio letterario. Possibile anche partecipare al trekking urbano con Pro Loco e Ets La Casa nel Bosco, senza dimenticare di assaggiare lo street food dei trucks in piazza e di curiosare tra gli stands degli artigiani dell’Hippy market in zona Sant’Antonio-Cappuccini.

Durante il festival, animeranno piazze, strade e vicoli di Tolfa decine di artisti tra cui Zastava Orkestar, Mistral, Divynetz, Duo Padella, Linda Vellar, Duo Quizas, Pyrovaghi, Godie, Irene Croce.

E domani, domenica, terzo e ultimo giorno del Festival, il programma sarà altrettanto ricco e assortito. Chicca della serata lo spettacolo all’anfiteatro della villa comunale quello dei Black Blues Brothers.

Dopo il Festival del Circo di Monte Carlo, dove hanno ricevuto due premi speciali, al Moulin Rouge – storico tempio del live entertainment, e il premio come “miglior show di teatro” e l’enorme successo alla Royal Variety Performance sul palco del Fringe di Edimburgo”, arriva a Tolfa una grandiosa festa acrobatica a ritmo di musica: protagonisti i Black Blues Brothers, con salti mozzafiato, piramidi umane, gag esilaranti, spassose sfide di ballo e molto altro ancora. Nata dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di show di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), con un tour mondiale di oltre 1.000 date e 650.000 spettatori, numerosi sold out, standing ovation e recensioni a cinque stelle, la compagnia si è affermata come un must dell’intrattenimento dal vivo internazionale.

Per assistere allo spettacolo, il biglietto di €5 è acquistabile al link

In piazza Matteotti alle ore 23, l’emozionante spettacolo di danza verticale “Di nuvole e vento” che segna il ritorno a Tolfa di Materiaviva Performance, Compagnia di circo contemporaneo e di innovazione che da anni conquista il pubblico di TolfArte grazie al gusto estetico dell’immagine, ai costumi dal grande impatto visivo, allo stupore della tecnica circense e alla poesia della ricerca teatrale.

A precedere lo spettacolo di danza verticale, sarà il reading della scrittrice Caterina Battilocchio, che leggerà il suo racconto “Carovana delle Meraviglie”, un omaggio agli artisti che in questi ventuno anni hanno calcato i palchi, le piazze, i vicoli del festival TolfArte. Il reading sarà accompagnato dalla danza di Beatrice Gatti.

Per raggiungere il cuore del Festival si utilizzano le navette che fino a notte fonda oggi e domani faranno la spola dai parcheggi attorno al centro. Biglietti a/r 3 euro, bambini gratis.