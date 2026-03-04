Entra in un bar dell'Esquilino con i cocci di bottiglia, arrestato 25enne somalo • Terzo Binario News

È entrato in un bar di Piazza Vittorio Emanuele II, brandendo tra le mani due bottiglie di vetro rotte con cui ha minacciato il titolare per farsi consegnare l’incasso, ma è stato bloccato e disarmato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante.

È accaduto ieri sera, quando un 25enne somalo, senza fissa dimora e con precedenti, ha fatto irruzione in un’attività commerciale all’angolo con via Buonarroti. L’azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei Carabinieri che, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono riusciti a immobilizzare l’uomo in sicurezza.

Per il 25enne sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina. Nessuna persona è rimasta ferita.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.