Enogastronomia, a Tarquinia una serata Slow Food • Terzo Binario News

Giovedì al Vincanto la cuoca Vittoria Tassoni in cucina per la campagna “Tutta farina del nostro sacco”

Un viaggio enogastronomico a km 0. E’ quello a cui invitano, giovedì sera a Tarquinia, la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni, e il Vincanto, locale in via Antica 34, piazza San Martino.

Si tratta di una cena, preparata dalla Tassoni insieme allo staff del Vincanto, in adesione alla campagna Slow Food “Tutta farina del nostro sacco”, che promuove una cucina di sapori autentici, prodotti del territorio, attraverso incontri tra cuochi e produttori che celebrano la filiera corta e il buon cibo.

La cuoca tarquiniese – che ha appena avuto il riconoscimento Cocorum 25-, ha pensato per la serata un menù studiato proprio per valorizzare, spiega “quanto c’è di meglio offerto dalle aziende della nostra zona, in particolare quelle farine che vantano il marchio Slow Grains”.

Questo il menù. ANTIPASTO: Pane di farro con burro e alici Farina “La Turchina” – Pancotto alle erbe aromatiche – Olio”Olitar”; PRIMO:- Gnocchi alla zucca con stracchino – Farina “Pasticceria Gentili” – SECONDO:- “Di che Polpetta sei” – Verdure “O.P. COT Tarquinia” CONTORNO: Puntarelle con Aceto “L’Agro del Kiwi” .DOLCE: “Il Pantruscone” – “Il Parco delle Querce”

Inizio ore 20. Bisogna prenotare al numero 0766/1800047, costo 35 euro, 30 soci Slow Food e Stas.

Cri.Val