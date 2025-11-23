Erosione invernale costiera, 2,4 milioni dalla Regione per i comuni del Litorale • Terzo Binario News

La Giunta regionale ha stanziato un finanziamento di 2,4 milioni di euro a favore dei Comuni del Litorale del Lazio per interventi urgenti di difesa e salvaguardia delle coste nel periodo invernale.

La delibera, proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, indica le modalità di individuazione degli interventi da realizzarsi sulla base del Progetto di ricerca redatto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi “Roma Tre”, approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 446 del 2 agosto 2023, che adotta criteri fondati sul livello di vulnerabilità dei tratti costieri, sulla loro rilevanza ambientale, turistica ed economica, nonché sulla necessità di garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

«Questa iniziativa è a supporto del piano per la difesa integrata della costa del Lazio sul quale ci sono 90 milioni di euro di interventi. Diamo ai Comuni del litorale la possibilità di finanziare progetti finalizzati a proteggere la bellezza delle coste laziali e dei suoi beni storici e paesaggistici soprattutto nella stagione invernale», dichiara l’assessore Ghera.

Per dare attuazione alle misure sopra indicate sarà necessario adottare uno specifico Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Litorale del Lazio per la realizzazione di opere rigide urgenti a ridosso di manufatti in pericolo di crolli e in generale per interventi per la protezione invernale. L’importo minimo finanziabile per ciascun Comune è pari a 20mila euro fino ad un importo massimo pari a 200mila euro. Per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento sono individuati i seguenti criteri:

– Interventi in aree dove i fenomeni erosivi sono già acclarati e in corso (da 0 a 60 punti)

– Interventi in aree a maggiore presenza antropica (da 0 a 40 punti).