Emozione ad Anguillara per lo “Stabat Mater”, un pomeriggio da applausi • Terzo Binario News

Uno Stabat Mater di successo ad Anguillara targato Claudia Biadi Music Academy

L’8 dicembre evento musicale alla Collegiata all’insegna dell’amore materno

Pagine di musica davvero toccanti venerdì 8 dicembre ad Anguillara con lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi proposto dalla Claudia Biadi Music Academy alla Collegiata di Anguillara.



Un evento culturale che ha portato al centro storico un pubblico attento alla buona musica. Per la direzione del soprano di fama internazionale Amarilli Nizza si è scelto di celebrare l’ideale compleanno di Claudia Biadi con il brano di Pergolesi nel quale protagonista è la Madonna che è prima di tutto madre.

In apertura il saluto a nome dell’associazione Maria Medea Nizza. Ha preso poi la parola il parroco don Luigi Romano per sottolineare, con grande sentimento, l’aspetto religioso: ovvero la compenetrazione del dolore di una madre per la perdita di un figlio, un dolore indicibile tanto da non avere un termine specifico per la sua puntuale indicazione. A dirigere al concerto il maestro Massimiliano Tisano.

Un movimento dopo l’altro il pubblico, grazie alla interpretazione delle soprano Paola Giovani e Lisadora Valenza e della splendida esecuzione dei musicisti Fabrizio Paoletti, Alessia Tristano, Rebecca Rotondi, si è potuto calare in un mondo antico che, passando per il testo del trecentesco Iacopone da Todi – letto in apertura dall’attrice Carla Maglione – è arrivato fino al compositore barocco che nonostante la sua breve e sofferente vita ha lasciato una eredità

musicale importante.

Ancora una volta l’Associazione Claudia Biadi Music Academy ha regalato al pubblico un momento musicale importante proponendo brani d’eccezione e bravissimi interpreti.

Tutto nel fine dichiarato di diffondere la cultura musicale nel territorio dando spazio e linfa anche a numerosi bravi interpreti del territorio.

https://claudiabiadimusicacademy.com/