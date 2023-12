Attacco hacker ai sistemi informatici, “down” il portale Urbi del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Molti i disagi, il nostro personale sta lavorando con grande difficoltà speriamo di tornare a breve alla normalità”

A causa di un attacco hacker iniziato nella serata di giovedì il sistema informatico di tantissimi Comuni italiani in questo momento si sta trovando in serie difficoltà, risultando inaccessibile e inutilizzabile. Tra questi, rientra anche Cerveteri. Nonostante la prontezza del personale dipendente, complice il ponte dell’Immacolata, solamente nella mattinata di ieri, lunedì 11 dicembre, abbiamo potuto realmente constatare quanto accaduto.

“Un attacco al portale Cloud Urbi, ovvero il sistema su cui si trovano tutte le informazioni della pubblica amministrazione, quali la sezione Amministrazione trasparente, l’Albo Pretorio e alcuni servizi di pagamento, sta compromettendo l’ordinaria attività lavorativa del nostro Ente – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – basti pensare che a causa di questo attacco hacker, un vero e proprio atto criminale che così come Cerveteri sta mettendo in gravissima difficoltà tantissimi Comuni italiani, facciamo fatica a firmare anche gli atti più semplici. Un intero sistema andato in tilt: niente atti e niente delibere, tutto ciò che riguarda il sistema informatico è bloccato. Il nostro personale, che ringrazio per l’intenso lavoro che stanno svolgendo, sta lavorando per la risoluzione del problema il prima possibile ma non è facile. A Davide Benfatti, Responsabile del Servizio Informatico e a tutti i dipendenti impegnati, il mio ringraziamento”.

“La gravità dell’attacco hacker è amplificata ancor di più dal periodo che stiamo attraversando – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – dicembre è il periodo in cui tutte le pubbliche amministrazioni stanno definendo gli atti per la predisposizione e la successiva approvazione dei bilanci. Attualmente non siamo in grado di dare una data certa per il ritorno alla normalità di tutto il sistema: monitoreremo passo dopo passo la situazione e ne daremo informazione alla cittadinanza”.