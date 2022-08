Emanuela Mari candidata al Senato nel collegio di Civitavecchia • Terzo Binario News

«Finalmente, dopo ore di trepidazione, possiamo rendere pubblica la candidatura al Senato della nostra Emanuela Mari».

E’ quanto dichiara con soddisfazione il coordinamento cittadino di Forza Italia che ci tiene ad aggiungere: «La notizia era nell’aria in queste ultime ore ma non ci aspettavamo che fosse addirittura la candidata del territorio (20 anni dopo Becchetti) tra i big del partito nel collegio Plurinominale n.2 del Lazio, subito dopo il nostro Presidente Berlusconi, l’onorevole Bernini ed il senatore Gasparri.

A pagare la prestigiosa posizione in lista, – fanno sapere con soddisfazione dal partito – sono stati il grande lavoro svolto dalla nostra Emanuela in oltre 20 anni di militanza politica ed attività sul territorio, lavorando, pancia a terra, insieme a tutta la squadra a partire dal capogruppo di Forza Italia Massimo Boschini, dall’instancabile Matteo Iacomelli fino ad arrivare a Daniele Perello (Civitavecchia 2024), senza dimenticare il lavoro straordinario che stanno portando avanti gli assessori di Forza Italia, da Roberto D’Ottavio che, insieme agli uffici dei Lavori Pubblici, sta “rivoltando” Civitavecchia, a Cinzia Napoli ai Servizi Sociali e all’assessore Daniele Barbieri per “Civitavecchia 2024”, realtà politico-associativa vicina al nostro partito.

Brava Emanuela, tutta la squadra di Forza Italia è pronta e già attiva per sostenerti in questa splendida avventura elettorale, mentre manda il più grande in bocca al lupo al nostro Alessandro Battilocchio, che nel collegio di Ostia-Pomezia rappresenterà tutto il Centro-destra dopo il sensazionale lavoro svolto quotidianamente in questa legislatura».

Emanuela Mari, nonostante la giovane età, ha ricoperto molti ruoli di responsabilità e raggiunto traguardi importanti, non ultimi l’attuale carica di Presidente del Consiglio comunale, che svolge con competenza e senso delle istituzioni, dopo essere risultata la più votata di sempre nelle elezioni amministrative di Civitavecchia

Forza Italia Civitavecchia – Il Coordinamento