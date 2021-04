Elisoccorso sulla nave: intervento della Capitaneria a largo di Civitavecchia - Terzo Binario News

Infarto per un passeggero tedesco trasportato a Belcolle

Intervenuto un elicottero della base di Sarzana per prestare soccorso a un passeggero a bordo della “Forza” al largo di Civitavecchia.

L’allerta è scattato ieri mattina alle 10.35: la centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto ha ordinato l’immediato decollo dell’elicottero Nemo 11-16 della base aeromobili di Sarzana per l’evacuazione medica di un passeggero colpito da ictus a bordo della motonave “Forza”, in navigazione a circa 24 miglia al traverso di Civitavecchia.

Alle e 12.10 sono iniziate le operazioni di recupero coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. L’elicottero si è posizionato sull’unità mercantile e, con l’utilizzo del verricello di soccorso, è stato calato l’aerosoccorritore marittimo che ha provveduto a immobilizzare il malato sulla barella per poi essere recuperato a bordo e procedere, in brevissimo tempo, al trasporto all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Oltre al paziente – 68 anni, di nazionalità tedesca – sono stati imbarcati sull’elicottero anche la moglie e il medico della nave che ha assistito il paziente sino all’arrivo in ospedale, raggiuto alle 12.50. Il numero di emergenza 1530 è attivo 24 ore su 24 per contattare la Capitaneria di porto più vicina, ricevendo pronta assistenza in mare.