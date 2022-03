Elezioni Cerveteri, Moscherini: "Sono il candidato del centrodestra compatto" - Terzo Binario News

La decisione assunta dai vertici provinciali di Fdi, Lega e Forza Italia esclude dalla corsa Anna Lisa Belardinelli

Gianni Moscherini è il candidato sindaco di Cerveteri per il centrodestra. La decisione è stata assunta dai coordinatori provinciali di Fdi, Lega e Forza Italia che così hanno escluso dalla corsa Anna Lisa Belardinelli ovvero la prima ad essere scesa in campo ufficialmente.

Queste le dichiarazioni di Moscherini, appena avuto il mandato: “Sono abituato a valutare le proposte e decidere, mi è stata chiesta da gruppi importanti di Cerveteri la disponibilità a candidarmi.

Nel mio curriculum ci sono l’esperienza da sindaco di Civitavecchia, svolta con con onore e della quale si ricordano tutti; son stato il presidente del porto di Roma, riconosciuto come il migliore del Mediterraneo e le Autostrade del Mare che mi sono inventato io, oltre ai traffici di container”.

Si potrebbe obiettare che le origini di Moscherini non siano ceriti ma questo aspetto per lui non rappresenta un problema: “Sono apolide politicamente, nel senso che sono nato a San Benedetto del Tronto nelle Marche. Sono stato primo cittadino, manager pubblico e sono andato dove mi hanno chiesto di aiutare chi ne avesse bisogno. Ritengo che su Cerveteri si possa mettere in piedi un bel lavoro ma senza beghe politiche per questo ho detto sì. Hp accettato forte della convergenza fra i tre partiti principali e le liste civiche moderate e tutti insieme si butterà giù il programma preparando la squadra”.

a.v.

Il comunicato: “I responsabili provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e FI, Marco Silvestroni, Claudio Durigon ed Alessandro Battilocchio, sentiti anche i referenti delle realtà civiche moderate di Cerveteri, hanno unanimemente deciso di sostenere la candidatura a Sindaco di Gianni Moscherini. È necessaria ed urgente una forte azione di rilancio della città attraverso un progetto amministrativo ambizioso basato su un programma di qualità, da portare avanti con competenza e capacità. La coalizione di Centrodestra unito, allargato alle forze civiche locali, rappresenta un valore aggiunto importante in questo percorso che è aperto a tutte le forze che in città vogliono impegnarsi per garantire a Cerveteri una stagione di buona Amministrazione, crescita e sviluppo”.